ФК «Ростов» сыграл вничью в прощальном матче Александра Гацкана





Этот матч был последним для капитана «Ростова» Александра Гацкана, который провел в клубе 11 лет и более трех сотен матчей. Прощание получилось не победным, но и не проигрышным.



На первых порах команда гостей владела игровым преимуществом. «Желто-синие» играли на контратаках. И получалось очень хорошо. Уже на 7-й минуте ростовчане могли открывать счет. Алексей Ионов из убойной позиции после паса Элдора Шомуродова не смог попасть в ворота. В середине тайма французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго попал в штангу, а через несколько минут «Ростов» счет открыл. Матиас Норманн сделал отличный «прострел», а на дальней штанге его замкнул никем не прикрытый Хорен Байрамян – 1:0. Через несколько минут гости ответили опасной атакой, в ходе которой Евгений Чернов нарушил правила в собственной штрафной. С 11-метровой отметки Луис Адриано пробил точно – 1:1.







Во втором тайме москвичи завладели инициативой, что и вылилось в гол. После навеса с углового выше всех оказался Георгий Джикия, который головой отправил мяч в угол ворот Сергея Песьякова – 1:2. Все шло к проигрышу ростовчан. Однако «желто-синим» удалось спастись. На последних минутах с передачи Романа Еременко гол забил Александр Зуев – 2:2. Александр Гацкан вышел на поле на несколько минут. После матча трибуны тепло простились с ветераном клуба.



В других матчах второго тура РПЛ «Краснодар» на выезде обыграл «Уфу» - 3:2, ЦСКА (Москва) одолел дома «Оренбург» - 2:1, а «Арсенал» (Тула) был сильнее «Крыльев Советов» (Самара) - 3:2.



У «Ростова» теперь 4 очка. Столько же у «Спартака» и тульского «Арсенала». Подшефные Валерия Карпина далее сыграют два матча на выезде: 28 июля - против «Арсенала» и 3 августа - против «Урала».



