Новым главным генеральным директором ФК «Чайка» стал бывший полицейский

Фото: ФК «Чайка»

В ФК «Чайка» назначили нового генерального директора. Информацию о кадровых изменениях сообщило руководство клуба в социальных сетях 26 марта.Игорь Гончаров до этого работал на руководящих должностях в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Ростовской области.Кроме того, он является мастером спорта по мини-футболу. У Гончарова есть серебряные медали чемпионата России в составе «Норильского Никеля». В 2023 году мужчина играл за ФК «Чайка» в турнире по мини-футболу в возрастной категории «45 плюс», где был признан лучшим игроком.Ранее эту должность занимал Максим Пономарев. Однако футбольный клуб расторгнул контракт с ним.