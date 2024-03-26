Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Новым главным генеральным директором ФК «Чайка» стал бывший полицейский

Новым главным генеральным директором ФК «Чайка» стал бывший полицейский
В ФК «Чайка» назначили нового генерального директора. Информацию о кадровых изменениях сообщило руководство клуба в социальных сетях 26 марта.

Игорь Гончаров до этого работал на руководящих должностях в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Ростовской области.

Кроме того, он является мастером спорта по мини-футболу. У Гончарова есть серебряные медали чемпионата России в составе «Норильского Никеля». В 2023 году мужчина играл за ФК «Чайка» в турнире по мини-футболу в возрастной категории «45 плюс», где был признан лучшим игроком.

Ранее эту должность занимал Максим Пономарев. Однако футбольный клуб расторгнул контракт с ним.
Фото: ФК «Чайка»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.