ФК «Ростов разошёлся миром с «Краснодаром»

Донские футболисты вырвали ничью в самом конце игры с помощью пенальти – 1:1.Матч против ФК «Краснодар» рассматривался как реальный шанс приблизиться к бронзе чемпионата – отрыв «быков», идущих на третьем месте, составлял три бала, плюс один матч в запасе. Подшефные Валерия Карпина в случае выигрыша могли приблизиться к пьедесталу и претендовать на Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-20/21. Претендуют они и сейчас, но шансы уменьшились.В первой половине игры гости сразу завладели весомым территориальным преимуществом. Перевес был и по проценту владения мячом (двукратный), и по ударам в створ ворот – «чёрно-зелёные» доминировали, а ростовчане играли вторым номером и ждали шанса. За первый тайм «Ростов» вообще не нанёс ни одного хорошего удара в створ ворот Матвея Сафонова. А вот «Краснодар» Сергея Песьякова нагружал в полную силу. Счёт был открыт на 13-й минуте. Вандерсон навесил, Кристофер Ольссон сделал скидку, а Маркус Берг с близкого расстояния не упустил свой шанс на премиальные – 0:1. После этого мяча «жёлто-синие» не смогли перехватить инициативу - «Краснодар» всё так же больше владел мячом.Большую часть второго тайма была примерно та же игра. Только теперь гости ещё и тянули время при любой представившейся возможности. Ближе к завершению игры «Ростов» всё-таки организовал штурм ворот. Главному арбитру пришлось несколько раз прибегать к помощи видеорефери, а однажды даже лично просматривать спорный эпизод. Уже в компенсированное время он указал на 11-метровую отметку – за игру рукой в штрафной площади со стороны игрока «Краснодара». Пенальти бил Ивелин Попов и выполнил его эффективно – Сафонов угадал, но не смог потащить мяч из правого угла – 1:1, боевая ничья в южном дерби, которой дончане должны быть довольны.Следующий матч «Ростов» проведёт 4 июля в Самаре с «Крыльями Советов».