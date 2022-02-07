ФК «Ростов» одолел испанский клуб - 2:1

Фото: ФК «Ростов».

Спарринг против скромного «Линенсе» складывался непросто. Соперник выступает в 1-м дивизионе Королевской футбольной федерации (3-я по значимости лига), и разница в классе была видна всем. Общая стоимость игроков «Ростова» - около 40 млн евро, у оппонента – 4,5.В первом тайме клубы играли почти на равных. У россиян было какое-то игровое преимущество, но в голы оно все никак не выливалось. После 45 минут игры на табло были нули. В начале второй части встречи Алекс Гарсия открыл счет за «Линенсе» - 0:1. Несколько минут спустя Кирилл Щетинин сравнял счет, а ближе к середине тайма Егор Голенков вывел «желто-синих» вперед. Форвард только сегодня пополнил состав «Ростова», перейдя из чешской «Сигмы» (Оломоуц). В итоге ростовский клуб одерживает непростую победу - 2:1.Сегодня же дончане сыграют еще один матч - с «Хаугесунном» (Норвегия).27 февраля «Ростов» в первом официальном матче года будет принимать на своем поле «Крылья Советов» (Самара). В таблице РПЛ подопечные Виталия Кафанова идут на 14-й строчке из 16.