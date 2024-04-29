Фото: Николай Викулов.

Футбольный клуб «Ростов» вырвал победу на последних секундах в матче против «Оренбурга». Встреча завершилась со счетом 2:1.Игра состоялась в рамках 26-го тура РПЛ (прим. — Российская Премьер-Лига) 29 апреля на домашнем стадионе «желто-синих» — «Ростов-Арене». В первом тайме ростовчанам не удалось забить ни одного гола. Гости открыли счет на 13-й минуте.Во второй части матча хозяева свели игру к ничьей. На 80-й минуте Сесар Роанлдо головй отправил мяч в ворота после подачи Даниила Уткина.Почти до конца игры счет оставался прежним. На последних секундах добавочного времени Николай Комличенко забил решающий гол. Форвард с одного касания вколотил мяч в ворота соперников.По результатам 26-го тура «Оренбург» остался с 26 очками, а «Ростов» поднялся на седьмое место, набрав 40 очков.