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ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» на последних секундах матча — 2:1

ФК «Ростов» обыграл «Оренбург» на последних секундах матча — 2:1
Футбольный клуб «Ростов» вырвал победу на последних секундах в матче против «Оренбурга». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Игра состоялась в рамках 26-го тура РПЛ (прим. — Российская Премьер-Лига) 29 апреля на домашнем стадионе «желто-синих» — «Ростов-Арене». В первом тайме ростовчанам не удалось забить ни одного гола. Гости открыли счет на 13-й минуте.

Во второй части матча хозяева свели игру к ничьей. На 80-й минуте Сесар Роанлдо головй отправил мяч в ворота после подачи Даниила Уткина.

Почти до конца игры счет оставался прежним. На последних секундах добавочного времени Николай Комличенко забил решающий гол. Форвард с одного касания вколотил мяч в ворота соперников.

По результатам 26-го тура «Оренбург» остался с 26 очками, а «Ростов» поднялся на седьмое место, набрав 40 очков.

Фото: Николай Викулов.
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