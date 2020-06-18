ФК «Ростов» молодёжным составом уступил «Сочи» со счетом 10:1

В ФК «Ростов» сразу шестеро игроков заразились коронавирусом. Команду Роспотребнадзор закрыл на карантин. Футбольные власти не стали считать это форс-мажором, а потому отказались переносить матч, оставив это на откуп командам. «Сочи» отказался проводить матч в другой день. И «Ростову» пришлось играть дублем, в противном случае «жёлто-синие» получили бы техническое поражение. При этом наиболее зрелые ребята из «молодёжки» тренировались с основным составом, поэтому и они тоже оказались под карантинным «арестом» на базе клуба. «Ростов» даже срочно заключил профессиональные соглашения с несколькими совсем молодыми футболистами, которые и вовсе играли только за младшую «молодёжку». Стоит отметить, что первенство России среди молодёжных составов клубов Премьер-Лиги было остановлено ещё в марте и тех пор они не тренировались, то есть три месяца сидели только на домашних упражнениях.Ну а «Сочи» поставил сильнейший состав – взрослых игроков, многие из которых даже за национальные сборные играли. Матч начался с сюрприза - гола юных гостей. Роман Романов в касание пробил после скидки Данила Хромова, застав Сослана Джанаева врасплох – 0:1. Потом, увы, всё пошло так, как и должно было. Андрей Мостовой через несколько минут сравнял счёт, далее Александр Кокорин внешне легко вывел «Сочи» вперёд. На 27-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Ростова». Антон Заболотный с точки не смог перехитрить Дениса Попова, 17-летнего (!) вратаря «жёлто-синих». В концовке первого тайма разница в физическом состоянии стала сказываться - гости пропустили дважды – 1:4.Вторая часть встречи прошла при огромном преимуществе команды хозяев. Александр Кокорин оформил хэт-трик, а финальный счёт выглядит страшно – 10:1. «Ростов» никогда в российской истории не проигрывал так крупно. Даже «Ювентусу».«Ростов» остаётся в турнирной таблице РПЛ пока на четвертом месте. В другом матче тура грозненский «Ахмат» в Самаре обыграл «Крылья Советов» – 4:2.27 июня «жёлто-синие» играют дома с «Арсеналом» из Тулы.