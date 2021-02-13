ФК «Ростов» купит нападающего софийского ЦСКА за два миллиона евро

ФК «Ростов» собирается купить нападающего болгарского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщило издание 24Chasa.Софийский футболист Али Соу уже прибыл в Россию для заключения контракта с донской командой. Примечательно, что игрок отказался от выгодных предложений из азиатских стран в пользу сборной «Ростова».Рыночная цена вопроса составила два миллиона евро, хотя агенты не хотят отдавать игрока меньше, чем за четыре миллиона евро. Гамбийский центрфорвард, выступая за софийскую команду ЦСКА, сыграл в 15 матчах и забил восемь голов.Переговоры с ФК «Ростов» и медицинское обследование Али Соу запланированы на 15 февраля. Если всё пройдёт успешно, то стороны заключат контракт на четыре с половиной года.Добавим, футбольная карьера 26-летнего футболиста из Банжула началась в 2010 году. За всё время в спорте он был игроком таких команд, как «Кьево», «Юве Стабия», «Пескара», «Латина», «Модена», «Лечче», «Прато», «Вибонеса», «Скендербеу» и «ЦСКА» (София).