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ФК «Ростов» купит нападающего софийского ЦСКА за два миллиона евро

ФК «Ростов» купит нападающего софийского ЦСКА за два миллиона евро
ФК «Ростов» собирается купить нападающего болгарского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщило издание 24Chasa.

Софийский футболист Али Соу уже прибыл в Россию для заключения контракта с донской командой. Примечательно, что игрок отказался от выгодных предложений из азиатских стран в пользу сборной «Ростова».

Рыночная цена вопроса составила два миллиона евро, хотя агенты не хотят отдавать игрока меньше, чем за четыре миллиона евро. Гамбийский центрфорвард, выступая за софийскую команду ЦСКА, сыграл в 15 матчах и забил восемь голов.

Переговоры с ФК «Ростов» и медицинское обследование Али Соу запланированы на 15 февраля. Если всё пройдёт успешно, то стороны заключат контракт на четыре с половиной года.

Добавим, футбольная карьера 26-летнего футболиста из Банжула началась в 2010 году. За всё время в спорте он был игроком таких команд, как «Кьево», «Юве Стабия», «Пескара», «Латина», «Модена», «Лечче», «Прато», «Вибонеса», «Скендербеу» и «ЦСКА» (София).

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