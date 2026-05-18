На Дону вновь продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Ухудшение погодных условий ожидается в Ростовской области в ближайшие часы. По сообщению специалистов ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до конца суток 20 мая в регионе действует штормовое предупреждение из-за непогоды.Дожди и ураганный ветер прогнозируют уже 18 мая с 13:00 до 16:00. Ожидаются сильный дождь, возможен ливень в сочетании с грозой, градом и ветром, скорость которого может достигать 25 метров в секунду. Стоит отметить, что неблагоприятный прогноз погоды для донского региона действует еще 14 мая.Несмотря на то, что утром 18 мая в Ростове-на-Дону наблюдалось улучшение погоды – температура поднялась до +18 градусов, и осадков не было – синоптики вновь предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Жителей области призывают к осторожности и рекомендуют следить за обновлениями прогнозов.