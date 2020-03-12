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БК «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл «Динамо-Фарм» со счетом 79:77

БК «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл «Динамо-Фарм» со счетом 79:77
Ростовские баскетболистки проиграли «Динамо-Фарм» в рамках турнира Суперлиги-1. Матч состоялся 13 марта в Курске.

Для «Динамо-Фарм» победа в этой встрече была решающим фактором, ведь команда занимала вторую строчку турнирной таблицы и в любой момент могла опустится ниже. Потому, в первой четверти агрессивный настрой курской команды полностью сбил игру ростовчан. «Пантеры» отставали по очкам почти в два раза и к концу периода счет был 13:22. Видимо, такое положение сильно разозлило донских баскетболисток и уже во второй четверти они начали отыгрываться. К сожалению, на перерыв команды ушли с показателями 42:38 на табло в пользу «Динамо-Фарм».

Спустя три минуты второй половины игры «Пантеры» наконец овладели ситуацией и вывели свою команду вперед на семь очков. Практически весь период ростовчане уверено шли к победе, но противники не расслаблялись. Буквально под конец матча они разыгрались не на шутку и опередили «Ростов-Дон-ЮФУ». Встреча закончилась с результатом 79:77.

Отметим, что у «Пантер» еще будет шанс отыграться. 14 марта в 19:30 пройдет повторная встреча «Динамо-Фарм» и ростовских баскетболисток.

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