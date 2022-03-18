«БАРС-РГЭУ» уступил «Чебоксарским Ястребам»

Фото: Барс-РГЭУ.

В игре против одного из фаворитов всей лиги «жёлто-синие» не сумели составить сопернику должную конкуренцию – борьба наблюдалась лишь в первой половине встречи.При этом первая четверть завершилась с ничейным счётом - 16:16, а во второй «барсы» отпустили соперника всего на одно очко – 29:30 после двадцати минут игры. Но, к сожалению, третья часть матча стала провальной для дружины Михаила Старовойтова, её ростовчане проиграли - 6:23. В заключительном отрезке «БАРС-РГЭУ» не смог вернуться в игру. Итог – проигрыш ростовского клуба, 40:78.По личным показателям у ростовчан самыми полезными были Владислав Гусак (13 баллов), Роман Матвеев (10), Дмитрий Прокин (8). У «Чебоксарских Ястребов» 13 очков набил Павел Новиков.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Русичи» (Курск) обыграли «Новомосковск» - 87:78, «Тамбов» разгромил «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 153:65, «Металлург» (Магнитогорск) был сильнее «Челбаскета» (Челябинск) - 86:61, а «Динамо-МГТУ» (Майкоп) победило «Динамо» (Ставрополь) - 104:88.20 марта состоятся вторые матчи.