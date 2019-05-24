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Зовите гондольеров: на улицах Ростовской области образовались реки после дождей

Зовите гондольеров: на улицах Ростовской области образовались реки после дождей
В Ростовской области жители жалуются на потоки воды на дорогах и тротуарах. Сообщения о новообразовавшихся водоёмах поступают чуть ли не из каждого города региона.

Так, в Ростове на Пушкиноской, Грибоедовском, Малиновского текут настоящие реки. Людям приходится разуваться и идти по колено в воде. При этом горожане отмечают, что течение на некоторых улицах очень сильное – такое, что тяжело переставлять ноги.

В Азове ситуация не лучше: там на тротуаре появилось озеро. Перепрыгнуть его невозможно, так что прохожим приходится либо идти босиком, либо обходить по вязкой грязи.
Зовите гондольеров: на улицах Ростовской области образовались реки после дождей
В Таганроге возле Центра занятости и под «Черным мостом» ливнёвки также не работают. Автомобили чуть ли не по крышу погружаются в лужи.

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