Жителя Шахт, пропавшего в середине марта, нашли убитым



В городе Шахты обнаружили тело мужчины, пропавшего в середине марта. 33-летний Роман Крутиков ушёл из дома и бесследно исчез 17 марта.



Спустя месяц труп шахтинца нашли в посадке в районе переулка Культурный Уголок, сообщает DonDay Шахты. На теле имелись следы, говорящие о криминальной смерти. Вскоре по подозрению в убийстве мужчины был задержан его 34-летний друг.



Знакомые рассказывают, что убитый Роман Крутиков и товарищ, подозреваемый в расправе над ним, вели здоровый образ жизни, не злоупотребляли алкоголем. Что стало причиной убийства, сейчас устанавливают следователи.