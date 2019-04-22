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Жителя Шахт, пропавшего в середине марта, нашли убитым

Жителя Шахт, пропавшего в середине марта, нашли убитым
В городе Шахты обнаружили тело мужчины, пропавшего в середине марта. 33-летний Роман Крутиков ушёл из дома и бесследно исчез 17 марта.

Спустя месяц труп шахтинца нашли в посадке в районе переулка Культурный Уголок, сообщает DonDay Шахты. На теле имелись следы, говорящие о криминальной смерти. Вскоре по подозрению в убийстве мужчины был задержан его 34-летний друг.

Знакомые рассказывают, что убитый Роман Крутиков и товарищ, подозреваемый в расправе над ним, вели здоровый образ жизни, не злоупотребляли алкоголем. Что стало причиной убийства, сейчас устанавливают следователи.

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