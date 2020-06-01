Житель Ростова просит добавить автобусы по улице Вити Черевичкина

Ростовчанин просит добавить автобусы по улице Вити Черевичкина. Такую инициативу Александр Внуков опубликовал на популярном сервисе.По словам автора, людям, которые проживают по переулку Александровскому, постоянно приходится проходить расстояние около километра, чтобы попасть на нужную остановку. Такие неудобства связаны, прежде всего, с изменением схемы движения автобуса № 68 и отменой маршрута № 53 по улице Вити Черевичкина. Автор петиции считает, что необходимо изменить один из шести маршрутов, следующих через улицу Сарьяна, для обеспечения транспортной доступности на участке от проспекта 40-летия Победы до улицы 40-я Линия.За петицию жителя донской столицы уже проголосовали шесть человек. Власти отреагируют на инициативу, только если она наберет 500 голосов.