За убийство двух пенсионерок будут судить жителя Таганрога



За убийство двух соседок-пенсионерок будут судить жителя Таганрога. Об этом 22 марта сообщили в Ростовской областной прокуратуре.



Как известно, в начале июня 2018 года 33-летний мужчина повздорил с двумя женщинами, живущими по соседству. В пылу злости мужчина достал нож и ударил им в шею и грудь 74-летнюю и 69-летнюю женщин, а также 38-летнего мужчину.



В результате ЧП женщины погибли на месте от полученных ранений, а вот мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью. Только благодаря этому он остался жив.



- Предполагаемый злоумышленник обвиняется по статье «Убийство двух лиц и покушение на убийство лица, в связи с выполнением им общественного долга», - прокомментировали в прокуратуре региона. - Заместитель прокурора области утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении подсудимого.