Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

За убийство двух пенсионерок будут судить жителя Таганрога

За убийство двух пенсионерок будут судить жителя Таганрога
За убийство двух соседок-пенсионерок будут судить жителя Таганрога. Об этом 22 марта сообщили в Ростовской областной прокуратуре.

Как известно, в начале июня 2018 года 33-летний мужчина повздорил с двумя женщинами, живущими по соседству. В пылу злости мужчина достал нож и ударил им в шею и грудь 74-летнюю и 69-летнюю женщин, а также 38-летнего мужчину.

В результате ЧП женщины погибли на месте от полученных ранений, а вот мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью. Только благодаря этому он остался жив.

- Предполагаемый злоумышленник обвиняется по статье «Убийство двух лиц и покушение на убийство лица, в связи с выполнением им общественного долга», - прокомментировали в прокуратуре региона. - Заместитель прокурора области утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении подсудимого.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.