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Жители Суворовского замерзают без отопления из-за аварии на котельной

Жители Суворовского замерзают без отопления из-за аварии на котельной
Из-за систематических аварий на котельной замерзают сотни жителей Суворовского. По словам ростовчан, проблемы с теплом в квартирах люди испытывают с начала отопительного сезона.

В соцсетях жители дома №10/9 по улице Висаитова опубликовали пост с обращением к властям города и региона. Ростовчане просят навести порядок и решить проблему с отоплением на Суворовском.

- Дома холодно каждый день, каждые два дня на котельной аварии, как отписывается УК, сидим вообще без отопления. Воды горячей нет, она течёт еле теплая, но платим мы как за горячую. У меня маленький ребёнок, который ползает по полу, и ей не объяснить, что нет отопления. Сидим с обогревателем, а это не безопасно, сколько случаев пожаров из-за этого, и люди гибнут, - пишут в соцсетях жители Суворовского.

Ростовчане устали терпеть отписки управляющей компании о том, что на котельной произошла авария. Они хотят возвращаться домой в теплые квартиры и не сидеть постоянно с детьми на больничном.
Фото: Суворовский соседи.
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