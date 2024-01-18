Жители Суворовского замерзают без отопления из-за аварии на котельной

Фото: Суворовский соседи.

Из-за систематических аварий на котельной замерзают сотни жителей Суворовского. По словам ростовчан, проблемы с теплом в квартирах люди испытывают с начала отопительного сезона.В соцсетях жители дома №10/9 по улице Висаитова опубликовали пост с обращением к властям города и региона. Ростовчане просят навести порядок и решить проблему с отоплением на Суворовском.- Дома холодно каждый день, каждые два дня на котельной аварии, как отписывается УК, сидим вообще без отопления. Воды горячей нет, она течёт еле теплая, но платим мы как за горячую. У меня маленький ребёнок, который ползает по полу, и ей не объяснить, что нет отопления. Сидим с обогревателем, а это не безопасно, сколько случаев пожаров из-за этого, и люди гибнут, - пишут в соцсетях жители Суворовского.Ростовчане устали терпеть отписки управляющей компании о том, что на котельной произошла авария. Они хотят возвращаться домой в теплые квартиры и не сидеть постоянно с детьми на больничном.