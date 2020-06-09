Жители Ростовской области присоединились ко Всемирному дню донора
Донской регион присоединился ко Всемирному дню донора, который пройдёт 14 июня. В течение недели в его преддверии на областной станции переливания крови прошел ряд мероприятий.
С 8 по 11 июня состоялся Всероссийский марафон #ОставайсяДонором. В последний день акции волонтёры организации «Доноры Дона» раздали пришедшим на донацию подарки. За эти четыре дня кровь сдали 766 жителей региона, благодаря им было заготовлено 488 литров крови и её компонентов.
- Сегодня каждый из нас ощущает, насколько важны солидарность и активная гражданская позиция. Эти оба качества в полной мере реализуют доноры, которые в буквальном смысле спасают жизни, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Нам радостно видеть на станции переливания крови как бывалых доноров, так и тех, кто пришёл впервые. Мы всем благодарны за отклик и надеемся, что участников донорского движения будет становиться всё больше.
В период режима ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса, станция продолжала работу в штатном режиме. Более того, были организованы донорские субботы для тех, кто не может сдать кровь в будний день. Специалисты соблюдали все противоэпидемические меры, делая процесс забора крови абсолютно безопасным как для доноров, так и для будущих реципиентов.
В 2020 году Всемирный день донора посвящён теме: «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под слоганом: «Сдавать кровь во имя здорового мира». На областной станции переливания крови применяются технологии, которые позволяют сделать процесс передачи крови пациенту полностью безопасным.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подчеркнула, что кровь и её компоненты всегда являются ценным ресурсом. Их наличие в банках зависит от участия в донорстве всех слоёв населения.