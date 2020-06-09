Жители Ростовской области присоединились ко Всемирному дню донора

Донской регион присоединился ко Всемирному дню донора, который пройдёт 14 июня. В течение недели в его преддверии на областной станции переливания крови прошел ряд мероприятий.С 8 по 11 июня состоялся Всероссийский марафон #ОставайсяДонором. В последний день акции волонтёры организации «Доноры Дона» раздали пришедшим на донацию подарки. За эти четыре дня кровь сдали 766 жителей региона, благодаря им было заготовлено 488 литров крови и её компонентов.В период режима ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса, станция продолжала работу в штатном режиме. Более того, были организованы донорские субботы для тех, кто не может сдать кровь в будний день. Специалисты соблюдали все противоэпидемические меры, делая процесс забора крови абсолютно безопасным как для доноров, так и для будущих реципиентов.В 2020 году Всемирный день донора посвящён теме: «Безопасная кровь спасает жизни» и проходит под слоганом: «Сдавать кровь во имя здорового мира». На областной станции переливания крови применяются технологии, которые позволяют сделать процесс передачи крови пациенту полностью безопасным.Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подчеркнула, что кровь и её компоненты всегда являются ценным ресурсом. Их наличие в банках зависит от участия в донорстве всех слоёв населения.