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Жители Ростова стали свидетелями солнечного затмения

Жители Ростова стали свидетелями солнечного затмения
Жители Ростова стали свидетелями кольцеобразного солнечного затмения. Необычное явление люди наблюдали 10 июня около 14:30.

Как сообщалось ранее, в этот день наступило затмение, которое последний раз жители донской столицы видели 185 лет назад. Тогда большинство людей считали феномен предзнаменованием неурожая и неприятностей. Сейчас же горожане с нетерпением ждали назначенного времени, чтобы полюбоваться необычным явлением и запечатлеть его.

Ростовчанка Юлия Новосад увлекается астрономией и астрофотографией. У нее есть специальный фотоаппарат и объектив, который помогает увидеть на дальнее расстояние. Она знала о солнечном затмении и подготовилась к нему заранее. Днем девушка отправилась к парку Революции и заняла ближайшую высокую точку.

- Я как штык в половине третьего уже была на крыше многоэтажки и устанавливала штатив, - поделилась Юлия.

Никаких специальных фильтров девушка не брала. Надежда была только на облака. И как раз к максимальному пику затмения они появились.
- Я сделала целую серию снимков - около 10, но удачными получились только два, - рассказала девушка. - У меня затекла шея, но я рада, как ребенок!

Этими снимками Юлия поделилась с Rostov.ru. Лектор астрономической обсерватории, расположенной в парке Горького, Николай Дёмин тоже наблюдал солнечное затмение. Но, как он и говорил, в Ростове была видна только маленькая его часть.

Фото: кольцеобразное солнечное затмение через специальный телескоп.

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