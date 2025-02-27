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Жители Ростова сообщили о сирене на Северном и Военведе

Жители Ростова сообщили о сирене на Северном и Военведе
Вечером 27 февраля жителей Ростова напугала сирена. Об этом горожане написали в соцсетях.

По словам местных жителей, работа системы оповещения прозвучала около 23:00. Гул был слышен в Военведе и Северном.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.
Фото: Ростов.Ру
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