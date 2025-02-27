В Ростове коммунальщики не зарыли около тысячи дорожных ям

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В Ростове коммунальные службы в 2024 году не зарыли около одной тысячи дорожных ям после ремонтов. Об этом 27 февраля сообщил глава администрации города Александр Скрябин.Сотрудники «Ростовводоканала» оставили после себя 646 разрытий, рабочие «Ростовских тепловых сетей» — 172, а «Донэнерго» — 132.- На сегодняшний день заключено 511 договоров, но не все должным образом исполняют их условия. Имеются претензии к качеству восстановления дорожного покрытия, — сообщил градоначальник.