Глава Ростовской области открыл Всероссийский форум «Малая Родина – сила России»
В Ростове-на-Дону 27 февраля состоялся региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, основной темой мероприятия стал вопрос безопасности и жизни жителей региона.
Форум открыл глава Юрий Слюсарь.
- Сегодня Ростовская область, как и многие другие регионы страны, сталкивается с новыми угрозами, которые связаны с боевыми действиями в рамках спецоперации. Ситуация в нашей области в целом контролируемая, хоть и достаточно напряжённая. Принят ряд мер, действует региональный оперативный штаб. С введением в Ростовской области режима «средний уровень реагирования» усилена охрана важных государственных и социальных объектов, объектов критической инфраструктуры. Находимся в постоянном взаимодействии с соединениями 4-й армии ВВС и ПВО и Погрануправлением ФСБ России по Ростовской области, военными подразделениями Минобороны России, - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что именно администрации городов и районов первыми реагируют на чрезвычайные ситуации. Они координируют действия различных служб и ведомств, чтобы обеспечить безопасность жителей.
Юрий Слюсарь считает, что каждый участник форума может узнать на нем для себя что-то полезное и применить это в своей работе.
На мероприятии побывали более восьмидесяти российских регионов. В программе форума — пленарные заседания, мастер-классы, круглые столы, стратегические сессии и дискуссии.
Всероссийский муниципальный форум — ежегодное событие, направленное на развитие муниципальных образований. В этом году региональные дни форума проходят в 16 субъектах России.