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Жители Ростова больше пяти лет ждут обещанных качелей на детской площадке

Жители Ростова больше пяти лет ждут обещанных качелей на детской площадке

Жители Ростова больше пяти лет ждут установки качелей возле дома № 9/1 на улице Лелюшенко. О том, что детскую площадку обещали благоустроить, горожане напомнили на популярном городском портале.

Коммунальщики срезали качель еще в 2016 году. Они объяснили, что после реставрации вернут ее на место. Но на этом месте по-прежнему пусто. Вряд ли на ремонт или замену качели может понадобиться больше одного месяца. Но и это еще полбеды.

Неподалеку от дома есть участок, поросший высокой травой. Детская площадка никак не огорожена, поэтому детишки бегают играть и туда. А в траве могут быть осколки и другой мусор, который может им навредить. Местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой помочь обустроить детскую площадку и территорию рядом с ней. Однако в ответ они получали обычные отписки.


Ростовчане просят сделать для детей нормальное место для отдыха и прогулок.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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