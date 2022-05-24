Жители Ростова больше пяти лет ждут обещанных качелей на детской площадке

Фото: bg.rostov-gorod.ru

Жители Ростова больше пяти лет ждут установки качелей возле дома № 9/1 на улице Лелюшенко. О том, что детскую площадку обещали благоустроить, горожане напомнили на популярном городском портале.Коммунальщики срезали качель еще в 2016 году. Они объяснили, что после реставрации вернут ее на место. Но на этом месте по-прежнему пусто. Вряд ли на ремонт или замену качели может понадобиться больше одного месяца. Но и это еще полбеды.Неподалеку от дома есть участок, поросший высокой травой. Детская площадка никак не огорожена, поэтому детишки бегают играть и туда. А в траве могут быть осколки и другой мусор, который может им навредить. Местные жители неоднократно обращались в администрацию с просьбой помочь обустроить детскую площадку и территорию рядом с ней. Однако в ответ они получали обычные отписки.Ростовчане просят сделать для детей нормальное место для отдыха и прогулок.