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Жители Пролетарского района в Ростове останутся на сутки без воды 18 марта

Жители Пролетарского района в Ростове останутся на сутки без воды 18 марта
В Ростове-на-Дону отключат холодное водоснабжения в Пролетарском районе на сутки. Информацию предоставили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

18 марта в 08:00 и до 19 марта воду отключат в домах в границах от переулка 40 лет Победы до улице Солидарности, а также от переулка Молочный до улицы Александра Блока. Кроме того затронет и учебное учреждения №7 на улице Расковой, 28.

Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной сети в переулке Расковой от улицы Пахотной до Детской.
Фото: Дондей
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