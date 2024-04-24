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В Ростове на сутки отключат холодную воду в Пролетарском районе

В Ростове на сутки отключат холодную воду в Пролетарском районе
Тысячи ростовчан на сутки останутся без холодной воды. Плановое отключение начнется 26 апреля в 8:00.

Краны опустеют в домах, расположенных в границах проспекта Шолохова, переулков Быстрого, Турбинного, улицы Вяземцева, переулка Технического, улицы Буйнакской и переулка Кривошлыковского. В том числе воды не будет в здании «ДонЭнерго», находящемся в переулке Кривошлыковском, 8.

Причиной временных неудобств станут ремонтные работы. В течение суток сотрудники «Ростовводоканала» будут реконструировать водопроводную линию в створе улицы Школьной и переулка Агрономического. Вернуть водоснабжение обещают 27 апреля к 8:00.
Фото: Rostov.ru.
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