Жители и гости Юга России сэкономили на поездках в общественном транспорте 10 млн рублей

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

До конца июня в общественном транспорте Ростова-на-Дону действует акция отечественной платёжной системы «Мир», благодаря которой поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт, стоят на 6 рублей дешевле.Чтобы получать скидку на проезд, нужно загрузить национальную карту в смартфон и привязать её к мобильному платежному сервису Mir Pay (можно скачать из приложений Google Play и App Gallery) или Samsung Pay (доступно в Galaxy Store и Google Play).- Чтобы получить скидку, нужно просто оплатить проезд в общественном транспорте картой «Мир», загруженной в смартфон на базе Android. При этом гаджет должен поддерживать технологию NFC, - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - Жители Ростова активно пользуются предложением платежной системы «Мир».За 3 месяца с начала акции количество оплат по картам «Мир» с помощью смартфона увеличилось в шесть раз, а экономия ростовчан на поездках в общественном транспорте составила почти 10 млн рублей.При оплате смартфоном по карте «Мир» стоимость проезда в автобусе составит 24 рубля, в трамваях и троллейбусах – 17 рублей. Для сравнения: одна поездка в автобусе, оплаченная транспортной картой, стоит 29 рублей, банковской картой других платежных систем - 30 рублей, наличными – 32 рубля. В трамваях и троллейбусах цена поездки без скидки от платежной системы «Мир» составляет 23 рубля.Узнать более подробно о том, как добавить карту «Мир» в мобильные платёжные сервисы, можно по ссылкам: