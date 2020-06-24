Жители Дона могут проголосовать за поправки в Конституцию на придомовых территориях
В Ростовской области, как и во всей России, стартовало голосование за поправки в Конституцию. В первый день, 25 июня, на придомовых территориях в Батайске организовали пункты, где каждый горожанин мог изъявить свою волю.
Законодательством предусмотрены несколько форматов проведения голосования для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции и при этом обеспечить гражданам возможность реализовать своё право на волеизъявление. В городах работают привычные нам избирательные участки, а также онлайн-платформы и пункты во дворах домов.
- Для организации «придомового голосования» участковая избирательная комиссия выезжает по месту жительства горожан и с соблюдением всех санитарных норм организовывает мобильный участок, - рассказал председатель территориальной избирательной комиссии города Батайска Юрий Радачинский. - Этот формат достаточно удобный, и люди активно пользуются своим правом на голос.
Такие придомовые пункты будут работать вплоть до 1 июля. О времени, когда комиссия приедет в тот или иной двор, сообщается заблаговременно с помощью объявлений на подъездах.
- Вчера по телевизору я услышал, что можно будет проголосовать буквально под окнами своего дома, и сегодня действительно сделал это, - поделился батайчанин Александр Кашаев. - Было очень удобно. Я остановился буквально на несколько минут по пути с работы, заполнил бланк, бросил его в урну и пошёл домой.
В первый день в Батайске свою волю выразили порядка 10% местных жителей. Все пункты во дворах оборудованы средствами индивидуальной защиты, антисептиками и ширмами, позволяющими сохранить тайну голосования.