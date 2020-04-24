Жителей Ростовской области оштрафовали на 2,5 млн рублей за нарушение самоизоляции
В Ростовской области уже 248 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Так, 141 человек отдали по 15 тысяч рублей, 44 человека — по 7,5 тысяч, 2 человека — по 5 тысяч, 9 человек — по 3 тысячи, 5 человек — по 2 тысячи, 47 человек — по 1 тысяче. В общей сложности дончане заплатили уже более 2,5 миллионов рублей. Нарушители были оштрафованы по решению суда.
Всего по состоянию на 28 апреля было составлено 5 022 протокола, из них за истекшие сутки — 273. Штрафы выписывают тем, кто покинул дом без уважительной причины и тем, кто имея подозрение на коронавирус, вышел из дома. Людей привлекают к ответственности по двум статьям кодекса административных правонарушений: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».