Жителей Аксайского района предупредили о затоплениях в ближайшие сутки

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Жителей Аксайского района Ростовской области предупредили о возможном затоплении домов и дорог. Об этом сообщили в МБК АР «УПЧС».Штормовой ветер прогнозируют в Ростовской области. С 23 по 25 ноября скорость воздуха увеличится до 20 метров в секунду. При таком явлении уровень воды в реке начнет доходить до неблагоприятных отметок. В случае её выхода из берегов может произойти подтопление ближайших жилых домов.- Существует вероятность возникновения происшествий в Аксайском районе, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий и внутрипоселковых дорог, - сообщили спасатели.Жителей предупредили, что сотрудники следят за уровнем воды и при необходимости начнут эвакуацию.