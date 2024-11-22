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В ходе СВО погиб многодетный отец из Ростовской области

В ходе СВО погиб многодетный отец из Ростовской области

Во время специальной военной операции погиб отец четверых детей из Ростовской области. Об этом сообщает издание «Придонье».

Алексей родился в Волгодонске, а в 2011 году его семья переехала в Цимлянский район. Он работал на заводе и воспитывал четверых детей вместе с женой.

В феврале 2024 года он заключил контракт, а уже в марте отправился на службу в Светлодарск. У мужчины был позывной «Микроб», так как он считал их самыми выносливыми существами на Земле.

Военнослужащий регулярно связывался с семьей, делясь информацией о своих заданиях.

Так, во время одного из боевых заданий начался сильный обстрел. После чего с бойцом потеряли связь. Близкие обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтером. Более семи месяцев о нем ничего не было известно, а осенью семье пришли печальные известия. Похоронили бойца 13 ноября в Волгодонске на Аллее Славы.

У Алексея остались жена и четверо детей, двое из которых все еще учатся в школе, а также двое внуков от старшей дочери.
Фото: Соцсети
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