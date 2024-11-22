Полицейские устроили стрельбу в погоне за пьяным водителем в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Морозовске полицейские открыли огонь в погоне за пьяным водителем. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 22 ноября.Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль марки «Хендай Акцент», стекла которого были сильно затонированы. Когда они потребовали от водителя остановиться, тот проигнорировал их требование. Он увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование.Автомобиль выезжал на встречную полосу и нарушал правила дорожного движения. В такой ситуации полицейским пришлось применить табельное оружие.Оказалось, что за рулем находился 24-летний молодой человек. Это было не первое его нарушение. Ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.За все нарушения были составлены протоколы по семи статьям. Максимальная сумма штрафов составила 85 тысяч рублей.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».