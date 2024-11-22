В Ростовской области мужчина вытолкнул сожительницу с третьего этажа

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В Ростовской области осудили 51-летнего мужчину, который сбросил сожительницу из окна многоквартирного дома. Его обвинили по статье «Покушение на убийство».Происшествие случилось в феврале 2024 года в городе Красный Сулин. В феврале 2024 года мужчина в Красном Сулине отдыхал дома с возлюбленной. Пара выпивала алкоголь в квартире на третьем этаже на улице Комарова. Во время застолья между сожителями вспыхнул конфликт. Когда он дошел до точки кипения, мужчина пришел в ярость. Он схватил женщину за одежду и вытолкнул ее из окна.На вызов приехали сотрудники «скорой», которые госпитализировали пострадавшую. К счастью, врачам удалось спасти пострадавшую.Подозреваемого задержали правоохранители. По информации регионального СУ СКР, ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.За покушение на убийство суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.- Приговор в законную силу не вступил, - заявили в прокуратуре Ростовской области.