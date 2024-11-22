Замминистра ЖКХ Ростовской области назначили Валентина Кукина

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Валентин Кукин был назначен заместителем министра ЖКХ Ростовской области - начальником управления развития инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.До этого Кукин с июля 2023 года работал заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству. В ноябре 2024 года он ушел с этой должности.Валентин Кукин родился в Ростове. В 2009 году он окончил Невинномысский институт экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция». Несколько лет он работал в коммерческой сфере, а в 2015 году решил посвятить себя государственной службе.В течение двух лет он занимал различные должности в администрации Новочеркасска. Затем, в течение трех лет, работал в различных районных администрациях Ростова. В 2020 году он стал главой администрации Первомайского района города.