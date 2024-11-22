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В Ростове больше сотни автобусов оказались не готовы к сильным холодам

В Ростове больше сотни автобусов оказались не готовы к сильным холодам
В Ростове на выходных, 24 ноября, температура опустится уже до 0 градусов. Тем временем 110 автобусов в донской столице оказались не готовы к таким похолоданиям. Об этом сообщила администрация города.

Общественный транспорт является главной темой для жалоб у ростовчан. Одни говорят об отсутствии автобусов в вечернее время. Другие твердят о грязных салонах и грубости водителей. Однако стоит ждать бурной реакции горожан с наступлением сильных холодов. Ведь на маршруты до сих пор выходят больше сотни автобусов с неисправной системой отопления.  

Нарушения были обнаружены на 110 единицах общественного транспорта. Специалисты обратили внимание на неисправность отопительной системы. То есть с наступлением холодов в салоне автобусов согреться не получится. Тем, кто добирается на работу или учебу через весь город, стоит одеваться теплее.

Также были обнаружены 176 нарушений в состоянии шин, дверей, форточек и люков. Все недочеты должны немедленно устранить. Ведь замечания касаются комфортной поездки горожан.

Если системы отопления и остальные нарушения не исправят в ближайшие дни, пассажиры попросту замерзнут в пути.
Фото: DonDay
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