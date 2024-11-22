История успеха участника Ростовского инновационного бизнес-акселератора – Анны Потатуевой
Одним из успешных примеров научно-технологической разработки является проект Анны Потатуевой, аспиранта Академии физической культуры и спорта ЮФУ — пространство для учителей Space4Teachersс умным поисковиком AILO, который работает как конструктор на основе нейросети. Его основная задача — помогать преподавателям физической культуры находить нужные материалы и создавать авторские готовые уроки с помощью поисковых запросов. Этот инструмент особенно полезен для молодых педагогов, у которых еще не наработана обширная база уроков.
Команда продукта разрабатывает веб-пространство с набором инструментов для преподавателей, включая умный конструктор, сформированное вокруг уникальной экспертной базы данных. Эта интеллектуальная система позволяет педагогам создавать сценарные планы уроков из отдельных блоков, при этом не ограничивая их творческие возможности.
Зарождение продукта
Команда проекта изначально состояла из потенциальных пользователей продукта — учителей школ. Участники команды в своей профессиональной деятельности столкнулись с отсутствием единого центра с уроками и материалами. Поиск информации по нужной теме на разных сайтах отнимал много времени. Кроме того, нужный материал по поисковым запросам часто приводил на платные сервисы, где учителям приходится платить за доступ к материалам. Поэтому было принято решение создать единый центр с базой материалов для быстрого сбора уникального урока с нужными методическими и технологическими приемами.
В команду вошли студенты и выпускники Южного федерального университета, обучавшиеся в области педагогики и имевшие опыт работы в образовательной сфере. Чтобы создать качественный продукт, они объединили усилия с IT-специалистами, которые уже работали над похожими проектами и с энтузиазмом поддержали идею.
Было решено начать с прототипа, а затем расширить проект. Несмотря на разрозненность сфер деятельности и предметных областей, общая идея объединила участников. Они активно делились знаниями и опытом, чтобы реализовать задуманное. Так проект стал результатом совместной работы педагогов и IT-специалистов, объединенных одной целью — облегчить жизнь учителям и сделать процесс подготовки к урокам более эффективным.
Акселерация
Команда подала заявку в акселератор с запросом на доработку своей идеи. Они хотели получить обратную связь от экспертов в области искусственного интеллекта и образовательных технологий.
Прежде команда пробовала разработать ресурс для преподавателей английского языка. Они собрали базу из 840 блоков, основываясь на материалах участников проекта, однако эта база не подходила для полноценного тестирования разработанного алгоритма и требовала серьезной доработки с участием профессионалов в областях педагогических технологий и английского языка.
Работая в акселераторе с экспертами, команда поняла, что для успешной реализации конструктора им нужна база, которая была бы не только большой, но и основывалась бы на глубокой экспертизе в предметной области. Они решили изменить предметную область и стратегию продвижения и обратились за поддержкой к директору Академии физической культуры и спорта ЮФУ Степановой Татьяне Анатольевне. Это в итоге позволило им получить качественный контент с гарантией его соответствия образовательным стандартам, что стало конкурентным преимуществом продукта.
Также участие в акселераторе помогло предпринимателям принять решение сузить целевую аудиторию. Команда проекта сосредоточилась на разработке образовательной платформы для начальной школы, ориентируясь на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Эта возрастная группа требует особого внимания к подбору материалов, так как именно в этот период формируются основные физические качества и умения детей.
В акселераторе команда также провела маркетинговые исследования, чтобы понять, как будет работать их платформа и какой рынок она сможет занять. Это дало им возможность более четко сформулировать цели и задачи проекта, а также определить его место на образовательном рынке.
Польза акселерационной программы
Анна отмечает, что, хотя акселератор закрыл не все вопросы команды проекта, он помог им понять, в каком направлении нужно работать дальше. В процессе работы участники осознали, что необходимо рассмотреть новые неочевидные для них аспекты и искать новые пути решения.
В качестве одной из ключевых ценностей акселератора предприниматели обозначили наставничество. Анна поясняет: «У каждой команды акселератора был ментор, который не просто указывал путь, а помогал команде самостоятельно выявить потребности и требования для проекта. Ментор, по сути, становится другом и проводником, который поддерживает на каждом этапе, но не решает задачи за участников. Это позволяет глубже понять, что именно требуется команде для успешного продвижения их идей».
Кроме того, акселератор предоставляет доступ к экспертам в различных областях. На менторских сессиях ребята выявляют свои потребности, а затем им помогают выйти на специалистов, которые могут помочь. Участники имеют возможность самостоятельно выбирать экспертов, основываясь на их опыте и реализованных проектах, что делает процесс максимально эффективным и персонализированным.
«Акселератор не только помогает закрывать текущие вопросы, — делится Анна, — но и открывает новые горизонты для развития. Проекты постоянно эволюционируют, важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед, создавая новый roadmap для своих идей».
Планы и перспективы
В последние месяцы работа над проектом стала более сложной и интересной. Обратившись в Академию физической культуры и спорта, команда столкнулась с новыми вызовами. Теперь их конструктор должен не просто собирать материалы для урока из отдельных блоков, но и учитывать множество факторов, таких как физиология, уровень подготовки группы, возрастные категории и возможности для индивидуальных или групповых занятий. Проектная команда активно работает над моделированием этой новой усложненной версии базы. В дальнейшем они планируют тематически дополнить базу материалами для детей с особенностями развития.
Помимо конструктора отдельных занятий, команда планирует разработать агрегатор рабочих программ из учебно-методических комплексов. Наличие готовых материалов значительно упрощает процесс создания программ, особенно когда учителям нужно следовать определенным утвержденным программам и при этом учитывать особенности класса.
К платформе будет добавлен чат-бот с такими инструментами, как календарь, напоминания, записная книжка и возможность делать голосовые пометки. Чат-бот должен помогать учителям в организации рабочего дня.
Разработчики также будут публиковать и анонсировать в продукте важные нововведения в образовательной отрасли. В рамках их инициативы будет реализован блог, где учителя смогут делиться опытом, обсуждать успешные педагогические практики и находить единомышленников. Для педагогов планируется организовывать онлайн-конференции и семинары с участием лидеров образования. Участники смогут пополнять свои портфолио сертификатами за публикации и выступления.
Несмотря на масштабность проекта, предприниматели понимают, что нужно двигаться шаг за шагом, допускать ошибки и учиться на них. Они верят в успех своего начинания и уверены, что, несмотря на трудности, смогут достичь поставленных целей.
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