Житель Таганрога обнаружил в мусорном контейнере макет гранатомета

Фото: Donday.

В мусорном контейнере в Таганроге мужчина обнаружил макет гранатомета. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на собственный источник.23 января вечером один из жителей города решил вынести мусор. Заглянув в контейнер, он увидел тубус от гранатомета и испугался. Сразу же была вызвана полиция.Однако, как оказалось, это был всего лишь макет, который можно приобрести на различных сайтах. Он не представлял никакой опасности, так как его нельзя зарядить.В Донском главке уточнили, что не было обнаружено никаких опасных объектов.