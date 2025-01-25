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Житель Таганрога обнаружил в мусорном контейнере макет гранатомета

Житель Таганрога обнаружил в мусорном контейнере макет гранатомета
В мусорном контейнере в Таганроге мужчина обнаружил макет гранатомета. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на собственный источник.

23 января вечером один из жителей города решил вынести мусор. Заглянув в контейнер, он увидел тубус от гранатомета и испугался. Сразу же была вызвана полиция.

Однако, как оказалось, это был всего лишь макет, который можно приобрести на различных сайтах. Он не представлял никакой опасности, так как его нельзя зарядить.

В Донском главке уточнили, что не было обнаружено никаких опасных объектов.
Фото: Donday.
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