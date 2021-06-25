Житель Ростовской области предстанет перед судом за расправу над приятелем во время драки

В Ростовской области будут судить мужчину, который во время драки до смерти забил своего подчинённого. Об этом сообщили в прокуратуре Мясниковского района.Ранее сообщалось, что ЧП случилось 23 марта в селе Чалтырь. Погибший работал у обвиняемого водителем на «ГАЗели». Один из рабочих дней закончился застольем. В ходе пьянки подчиненного попросили починить машину, от чего тот отказался.Хозяину «ГАЗели» это не понравилось. Поддавшись влиянию спиртного, он набросился на работягу и стал избивать его. Драка закончилась тем, что собутыльников растащили по разным сторонам.После избиения мужчина заявлять в полицию не стал. «Скорую» тоже не вызвал - решил, что вскоре ему станет легче. Все это время он медленно умирал, лежа на диване. Когда боли стали адскими, родные все же вызвали ему «скорую». Однако было уже поздно. Мужчина скончался в медицинском учреждении. Как выяснилось позже, у него были закрытая черепно-мозговая травма, разрыв селезенки и переломы нескольких ребер.Дончанина будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вину мужчины удастся доказать в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.