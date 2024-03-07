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Житель Ростовской области пострадал в массовом ДТП под Ставрополем

Житель Ростовской области пострадал в массовом ДТП под Ставрополем
Житель Ростовской области пострадал в ДТП под Ставрополем. Происшествие случилось в Кочубеевском округе 6 марта около 16:00.

На 217-м километре трассы «Кавказ» за рулем «Лады Приоры» двигался по обочине 29-летний мужчина. Он ехал на высокой скорости и врезался в стоящий из-за технеисправности грузовик ДАФ. Водитель легковушки выехал на проезжую часть, где столкнулся с фурой МАН. «Приору» вынесло на обочину, где она повторно врезалась с грузовик.

В УГИБДД по Ставропольскому краю сообщили, что с тяжелыми травмами госпитализировали пять человек - водителя и четырех пассажиров легковушки.

Выяснилось, что мужчина, который был за рулем автомобиля, за последние два года был оштрафован за нарушение ПДД 20 раз.
Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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