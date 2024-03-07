Житель Ростовской области пострадал в массовом ДТП под Ставрополем

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

Житель Ростовской области пострадал в ДТП под Ставрополем. Происшествие случилось в Кочубеевском округе 6 марта около 16:00.На 217-м километре трассы «Кавказ» за рулем «Лады Приоры» двигался по обочине 29-летний мужчина. Он ехал на высокой скорости и врезался в стоящий из-за технеисправности грузовик ДАФ. Водитель легковушки выехал на проезжую часть, где столкнулся с фурой МАН. «Приору» вынесло на обочину, где она повторно врезалась с грузовик.В УГИБДД по Ставропольскому краю сообщили, что с тяжелыми травмами госпитализировали пять человек - водителя и четырех пассажиров легковушки.Выяснилось, что мужчина, который был за рулем автомобиля, за последние два года был оштрафован за нарушение ПДД 20 раз.