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Житель Ростовской области получил срок за удар собутыльника ножом

Житель Ростовской области получил срок за удар собутыльника ножом
В Ростовской области осудили мужчину, ударившего собутыльника ножом. Приговор размещен в картотеке Морозовского районного суда.

Вечером 22 октября 2022 года Денис Дунайцев вернулся домой в станице Милютинской. На веранде находились его брат с друзьями. Компания выпивала спиртное, и Денис к ним присоединился. В какой-то момент все разошлись, оставив домохозяина наедине с одним из гостей. Мужчины разгоряченно стали спорить. Вскоре беседа на повышенных тонах переросла в конфликт. Дунайцев схватил нож и несколько раз ударил его рукояткой по голове опонненту. После этого он вонзил лезвие в грудь собутыльнику.

Раненого отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Дениса задержали правоохраители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд назначил Дунайцеву наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: Ростов.Ру
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