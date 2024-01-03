Житель Ростовской области получил срок за удар собутыльника ножом

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В Ростовской области осудили мужчину, ударившего собутыльника ножом. Приговор размещен в картотеке Морозовского районного суда.Вечером 22 октября 2022 года Денис Дунайцев вернулся домой в станице Милютинской. На веранде находились его брат с друзьями. Компания выпивала спиртное, и Денис к ним присоединился. В какой-то момент все разошлись, оставив домохозяина наедине с одним из гостей. Мужчины разгоряченно стали спорить. Вскоре беседа на повышенных тонах переросла в конфликт. Дунайцев схватил нож и несколько раз ударил его рукояткой по голове опонненту. После этого он вонзил лезвие в грудь собутыльнику.Раненого отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Дениса задержали правоохраители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Суд назначил Дунайцеву наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.