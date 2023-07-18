Житель Ростовской области получил семь лет колонии, избив собутыльника до смерти

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили мужчину, который до смерти избил собутыльника. Геннадий Калиберда получил семь лет лишения свободы в колонии особого режима.Происшествие случилось 29 октября 2022 года в поселке Целина. В тот вечер несколько приятелей выпивали спиртное. В какой-то момент между Геннадием и его 38-летним товарищем произошел конфликт, который тут же перерос в драку. После мордобоя Калиберда продолжил пить, а его побитый приятель отправился спать.Когда лошадиная доза алкоголя ударила Геннадию в голову, он отправился к собутыльнику в комнату. Мужчина набросился на спящего друга и несколько раз ударил ему кулаками по голове. Затем как ни в чем не бывало ушел домой. От полученных травм местный житель скончался на месте.В отношении Калиберды возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».