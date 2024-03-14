Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство 30-летней давности

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В Ростовской области в суд передали уголовное дело 30-летней давности. Местного жителя обвиняют в убийстве, совершенном в январе 1994 года.В то время мужчине было 19 лет. По версии следствия, он похитил деньги у знакомых. Приятели узнали об этом и потребовали вернуть наличку. Средства у парня должна была забрать 22-летняя девушка. Они встретились посреди ночи у ж/д путей в поселке Юбилейном (город Новошахтинск). Однако расставаться с деньгами горожанин не хотел. Он пришел на встречу с молотком и забил им беззащитную девушку до смерти.Знакомые, узнав о гибели подруги, заподозрили неладное. Однако парень убедил их, что передал ей деньги и ушел. А крупную сумму, по его словам, забрал ее убийца.По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление". Однако расследование зашло в тупик. Спустя годы следователи снова попробовали раскрыть преступление. На этот раз удалось найти главного подозреваемого. По информации СУ СКР по Ростовской области, мужчина признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.Санкциями статьи УК РСФСР предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы со ссылкой или смертная казнь. В нынешней редакции уголовного кодекса возможно заключение до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.