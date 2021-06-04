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Житель Ростовской области, надругавшийся над тремя детьми, получил 15 лет «строгача»

Житель Ростовской области, надругавшийся над тремя детьми, получил 15 лет «строгача»
В Шолоховском районе Ростовской области 50-летнего мужчину, надругавшегося над детьми, приговорили к 15 годам колонии. Об этом 7 июня сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в ноябре 2020 года. В тот день подсудимый находился у себя дома в Шолоховском районе. Мужчина изрядно выпил и стал приставать к трем детям в возрасте девяти, шести и трех лет. Его супруга пыталась вмешаться, но извращенец пригрозил ей жестоким избиением.

Вскоре правоохранители задержали негодяя и заключили его под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, суд счел доказательства достаточными и приговорил его к 15 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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