Житель Ростовской области получил 9 лет «строгача» за сексуальные домогательства к двум падчерицам

Жителю Шохоловского района Ростовской области, который насиловал двух 14-летних падчериц и угрожал убить супругу, вынесли приговор. Мужчину обвинили сразу по пяти статьям: «Действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних», «Развратные действия», «Угроза убийством», «Оскорбление представителя власти», «Незаконные приобретение и хранение наркотических и взрывчатых веществ».Следователи выяснили, что в 2015-м и 2020 году 44-летний мужчина надругался над своими несовершеннолетними падчерицами. Насильник обесчестил девочек, когда им было всего 14 лет.В декабре прошлого года преступник, будучи в наркотическом и алкогольном опьянении, порывался убить свою жену. Испугавшись угроз, женщина вызвала местного участкового. Когда правоохранитель приехал на место ЧП, подсудимый осыпал его оскорблениями.Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.