Житель Ростова предлагает установить в подъездах стеклянные двери

Ростовчанин выдвинул инициативу остеклить входные двери в подъездах. Предложение, опубликованное на городском портале 19 июля, принадлежит Евгению Дьяченко.По мнению автора, минимум 70% парадного входа должно быть стеклянным. При этом необходимо убрать ступени и лавочки. Важно обустроить территорию подъезда архитектурными формами, чтобы машины не могли подъезжать близко ко входу. Украшать придомовые палисадники автомобильными покрышками запрещено.Евгений Дьяченко объясняет, что стеклянные двери безопасны.- Уже в подъезде вы видите, что происходит на улице, - отмечает инициатор.В комментариях мнения разделились. Ростовчане считают, что такие двери при желании можно легко разбить. Автор предложения утверждает, что стекло изготовлено из высокопрочных материалов, оно ударостойкое.Как сообщает горожанин, в Краснодаре уже изменили правила благоустройства, и Ростову-на-Дону нельзя отставать от южного конкурента.Администрация города рассмотрит инициативу в том случае, если она наберет 500 голосов «за».