Житель Азова не смог оспорить приговор за избиение полицейского

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Ростовский областной суд оставил без изменений приговор мужчине, избившему полицейского. Виталий Несвет отправится в колонию строгого режима на четыре года и два месяца.Происшествие случилось 31 марта 2023 года в городе Азове. Тем вечером выпивший Виталий вел себя вызывающе на улице. Усмирить буйного гржданина прибыли правоохранители. Мужчина отказался ехать в отделение и попытался отбиться. Он ударил стража порядка локтем в лицо и сбил с ног.В итоге Несвета все равно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».Азовский городской суд вынес Виталию обвинительный приговор. Он с ним не согласился и попытался оспорить, однако ничего не получилось.