Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Житель Азова не смог оспорить приговор за избиение полицейского

Житель Азова не смог оспорить приговор за избиение полицейского
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор мужчине, избившему полицейского. Виталий Несвет отправится в колонию строгого режима на четыре года и два месяца.

Происшествие случилось 31 марта 2023 года в городе Азове. Тем вечером выпивший Виталий вел себя вызывающе на улице. Усмирить буйного гржданина прибыли правоохранители. Мужчина отказался ехать в отделение и попытался отбиться. Он ударил стража порядка локтем в лицо и сбил с ног.

В итоге Несвета все равно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Азовский городской суд вынес Виталию обвинительный приговор. Он с ним не согласился и попытался оспорить, однако ничего не получилось.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.