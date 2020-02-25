Жильцы дома в Азове, где произошёл взрыв, начали получать выплаты



В Азове жильцы дома, в котором взорвался газ, стали получать выплаты. Средтсва им начали выдавать с 27 февраля, сообщили в городской администрации.



Люди, не пострадавшие от взрыва и не лишившиеся имущества, получат по 15 тысяч рублей из бюджетов города и области. Тем, кто потерял практически все вещи, выплатят по 100 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрено 50 тысяч рублей.

Женщине, получившей тяжёлые травмы при взрыве, дадут 400 тысяч рублей, семьям погибших — по 1 миллиону.



Напомним, трагедия произошла 22 февраля в переулке Павлова. Из-за утечки газа в одной из квартир произошёл взрыв, унёсший жизни 91-летней женщины и 69-летнего мужчины. Пострадала 68-летняя пенсионерка, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии. Недавно её перевели в БСМП Ростова-на-Дону.