Женщине, не получающей лекарства, пообещали выдать препараты в станице Егорлыкской
В станице Егорлыкской Ростовской области после публикации Donday Наталье Х. пообещали выдать льготные препараты. Об этом женщина сообщила корреспонденту 31 января.
Наталья Х. не получает необходимые препараты для больных диабетом второго типа с августа. Она рассказала о своей проблеме СМИ еще 28 января. На следующий день после публикации история заинтересовала региональную прокуратуру и работников ЦРБ станицы.
Наталья встретилась с главным врачом больницы. Он ей сообщил, что подписал документы на выдачу препаратов. Однако до сих пор лекарства в аптеке не появились.
Препараты, отпускаемые по льготным рецептам, можно получить только в государственных аптеках станицы. А последние полгода там наблюдаются перебои с поставками.
В аптеке Наталье пообещали достать препараты в течение 10 дней. Она очень надеется, что проблема скоро решится, и все смогут беспрепятственно получать необходимые лекарства.