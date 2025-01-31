Женщине, не получающей лекарства, пообещали выдать препараты в станице Егорлыкской

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В станице Егорлыкской Ростовской области после публикации Donday Наталье Х. пообещали выдать льготные препараты. Об этом женщина сообщила корреспонденту 31 января.Наталья Х. не получает необходимые препараты для больных диабетом второго типа с августа. Она рассказала о своей проблеме СМИ еще 28 января. На следующий день после публикации история заинтересовала региональную прокуратуру и работников ЦРБ станицы.Наталья встретилась с главным врачом больницы. Он ей сообщил, что подписал документы на выдачу препаратов. Однако до сих пор лекарства в аптеке не появились.Препараты, отпускаемые по льготным рецептам, можно получить только в государственных аптеках станицы. А последние полгода там наблюдаются перебои с поставками.В аптеке Наталье пообещали достать препараты в течение 10 дней. Она очень надеется, что проблема скоро решится, и все смогут беспрепятственно получать необходимые лекарства.