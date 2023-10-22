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Жена голкипера ФК «Ростов» показала сексапильные фото

Жена голкипера ФК «Ростов» показала сексапильные фото
Супруга голкипера ФК «Ростов» Сергея Песькова опубликовала серию сексапильных снимков. Новые пикантные фото появились в микроблоге Ксении.

Для фотографий молодая мама нарядилась в черное кружевное белье и поверх него накинула плащ. Как локацию для съемки они с фотографом выбрали вход в отель. На кадрах можно увидеть плоский животик модели и пышную грудь.

Многие фанаты не поверили, что Ксения недавно родила малыша. Девушка подарила футболисту сына. Это третий ребенок в семье Песьяковых.
Фото: Соцсети.
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