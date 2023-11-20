Зампредседателя гордумы Донецка Елену Сулаеву лишили ученой степени
Минобрнауки РФ лишило ученой степени кандидата педагогических наук заместителя председателя городской думы города Донецка Ростовской области. Как сообщил DonDay.ru, в работе Елены Сулаевой обнаружили обширные заимствования.
Решение принято на основании заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии и президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования России.
Диссертацию на тему: «Формирование предпринимательской компетентности у студентов техникума» Елена Сулаева защитила в ноябре 2011 года. Эксперты выяснили, что из 151 страницы она заимствовала больше половины (порядка 100).
«Лишить Сулаеву Елену Петровну ученой степени кандидата педагогических наук, присужденной диссертационным советом Д 212.302.01 по результатам защиты на соискателя ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования», - сказано в документе.
Елена Сулаева является депутатом Донецкой гордумы от партии «Единая Россия» и возглавляет Донецкий промышленно-гуманитарный техникум. Ее трижды избирали депутатом по одномандатному избирательному округу № 16, к которому относятся Сальский и Песчанокопский районы.
Ранее ученой степени лишили кандидата юридических наук, депутата донского парламента Яну Куринову. Эксперты обнаружили в ее диссертации заимствования других авторов на 103 страницах из 227.