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Зампредседателя гордумы Донецка Елену Сулаеву лишили ученой степени

Зампредседателя гордумы Донецка Елену Сулаеву лишили ученой степени
Минобрнауки РФ лишило ученой степени кандидата педагогических наук заместителя председателя городской думы города Донецка Ростовской области. Как сообщил DonDay.ru, в работе Елены Сулаевой обнаружили обширные заимствования.

Решение принято на основании заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии и президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования России.

Диссертацию на тему: «Формирование предпринимательской компетентности у студентов техникума» Елена Сулаева защитила в ноябре 2011 года. Эксперты выяснили, что из 151 страницы она заимствовала больше половины (порядка 100).

«Лишить Сулаеву Елену Петровну ученой степени кандидата педагогических наук, присужденной диссертационным советом Д 212.302.01 по результатам защиты на соискателя ученой степени кандидата педагогических наук по научной специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования», - сказано в документе.

Елена Сулаева является депутатом Донецкой гордумы от партии «Единая Россия» и возглавляет Донецкий промышленно-гуманитарный техникум. Ее трижды избирали депутатом по одномандатному избирательному округу № 16, к которому относятся Сальский и Песчанокопский районы.

Ранее ученой степени лишили кандидата юридических наук, депутата донского парламента Яну Куринову. Эксперты обнаружили в ее диссертации заимствования других авторов на 103 страницах из 227.
Фото: городская Дума.
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