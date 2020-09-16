Заморозки до -2 ожидаются в Ростовской области

В донском регионе ожидаются заморозки. С 20 по 22 сентября в Ростовской области прогнозируют похолодание.В некоторых районах столбики термометров опустятся до -2 градусов. В связи с этим на Дону объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС.Из-за резкого похолодания возможна гибель овощей и фруктов. Опытные садоводы рекомендуют убирать плоды груши до того, как температура воздуха опустится ниже 8°C. В противном случае можно остаться без свежих и сочных плодов.Попавшие под заморозки яблоки вряд ли удастся сохранить на долгое время. Такие плоды теряют свой вкус и аромат, становятся вялыми. Чаще всего они уже непригодны для употребления в свежем виде.