Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Заморозки до -2 ожидаются в Ростовской области

Заморозки до -2 ожидаются в Ростовской области
В донском регионе ожидаются заморозки. С 20 по 22 сентября в Ростовской области прогнозируют похолодание.

В некоторых районах столбики термометров опустятся до -2 градусов. В связи с этим на Дону объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Из-за резкого похолодания возможна гибель овощей и фруктов. Опытные садоводы рекомендуют убирать плоды груши до того, как температура воздуха опустится ниже 8°C. В противном случае можно остаться без свежих и сочных плодов.

Попавшие под заморозки яблоки вряд ли удастся сохранить на долгое время. Такие плоды теряют свой вкус и аромат, становятся вялыми. Чаще всего они уже непригодны для употребления в свежем виде.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.