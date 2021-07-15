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Замначальника Южной таможенной службы задержали по подозрению в хищении 85 миллионов рублей

Замначальника Южной таможенной службы задержали по подозрению в хищении 85 миллионов рублей
Заместителя начальника Южного таможенного управления задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 85 миллионов рублей. Об этом сообщили в московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ 17 июля.

По версии следствия, в 2018 году ведомство проводило электронный аукцион на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Замначальника управления завысил цену на 85 миллионов рублей и создал условия, по которым проходил только конкретный исполнитель. Однако план по хищению крупной суммы он осуществлял не один. Ему помог учредитель коммерческой организации. В итоге Южное таможенное управление приобрело здание на 3 тысячи квадратов и два земельных участка за 253 миллиона рублей. «Лишнее» злоумышленники поделили между собой.

Вскоре в ведомстве заметили, что по документам не все сходится. Цена полученного имущества оказалась значительно меньше. Делом занялись следователи. По факту хищения 85 миллионов рублей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и выявили главных подозреваемых.


- Замначальника Южного таможенного управления и учредителя коммерческой организации задержали, - прокомментировали в московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. - В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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