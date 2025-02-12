В Ростове гендиректор «Газпрома» Владимир Ревенко покинул должность

Фото: Телеграмм-канал Владимира Ревенко.

Гендиректор ростовского «Газпрома» Владимир Ревенко покинул должность. Как сказано на сайте компании, обязанности руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» исполняет его первый заместитель — Павел Бережной. При этом официальной информации об уходе Владимира Ревенко с поста пока не было.Владимир Ревенко – уроженец Ростова-на-Дону. В 1999 году он окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». Свою карьеру он начал в «Ростовстройматериалах» в 1990 году — работал паркетчиком. После этого он стал коммерческим директором нескольких ростовских фирм: «Мегаполис», «Лига-Сервис», «ТНК Юг» и прочих.Замдиректора «Газпрома» он стал в 2011 году. А с 2016 года возглавил местное отделение. Также Владимир Ревенко является депутатом Заксобрания Ростовской области.Слух об увольнении Ревенко появился давно. Предполагается, что он возглавит правительство Ростовской области. Однако официальной информации об этом пока не было.